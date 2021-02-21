Луческу: Динамо карають більше, ніж потрібно

Київське Динамо заслужило перемогу над Десною в 15 турі української Прем'єр-ліги(1:1).

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Дуже задоволений гравцями, як вони зіграли. Ми домінували весь матч. Ми грали в футбол, створили хороші моменти, за великим рахунком заслуговували виграти матч. Незрозуміло, чому так мало карток показав арбітр. Всі ці моменти нервували гравців, руйнували наші швидкі атаки. Ми ж не команда, яка весь час порушує дисципліну", - заявив коуч.

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"Ми набрали, напевно, 6 футболістів, які висять на жовтих. Ми не тягнемо час, не робимо тактичні фоли. Ми команда, яка хоче грати в атакуювальний футбол. Мені здається, нас карають більше, ніж потрібно. Напевно, змінилися правила, а я їх не знаю", - сказав Луческу