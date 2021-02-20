Колос без проблем переміг Львів у 15 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
ФК Львів приймав Колос у рамках 15 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 0:2 на користь гостей. Павло Оріховський оформив дубль.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
15 тур, 20 лютого
ФК Львів - Колос 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Оріховський, 0:2 - 74 Оріховський(П)
Стартові склади команд:
Львів: Костик, Грисьо, Маруан(Романчук 83), Махмутовіч, Ременяк, Сабіно, Брікнер(Чір'як 46), Ернест(Семенів 29(Нич 46)), Альваро(Закарів 77), Шина, Ренан
Запасні: Ільющенков, Лобай, Довгий, Чір'як, Романчук, Грисьо, Семенів, Захарків, Нич
Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Новак, Чорноморець, Богданов(Мілько 78), Задоя, Чурко(Ільїн 75), Антюх, Оріховський(Костишин 75), Лисенко
Запасні: Кучерук, Зозуля, Золтов, Мілько, Нгамба, Ільїн, Мамаду, Костишин, Ісаєнко
Жовті картки: Тавареш(21), Чурко(45+5), Махмутович(64), Нич(66), Шумський(68), Ільїн(78), Грисьо(79), Лисенко(88)
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