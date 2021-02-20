 Колос без проблем переміг Львів у 15 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Колос без проблем переміг Львів у 15 турі УПЛ

Сьогодні 21:28 2264 0
Поєдинок завершився з рахунком 0:2
Колос без проблем переміг Львів у 15 турі УПЛ
#Львів, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів приймав Колос у рамках 15 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:2 на користь гостей. Павло Оріховський оформив дубль.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
15 тур, 20 лютого

ФК Львів - Колос 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Оріховський, 0:2 - 74 Оріховський(П)

Стартові склади команд:

Львів: Костик, Грисьо, Маруан(Романчук 83), Махмутовіч, Ременяк, Сабіно, Брікнер(Чір'як 46), Ернест(Семенів 29(Нич 46)), Альваро(Закарів 77), Шина, Ренан

Запасні: Ільющенков, Лобай, Довгий, Чір'як, Романчук, Грисьо, Семенів, Захарків, Нич

Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Новак, Чорноморець, Богданов(Мілько 78), Задоя, Чурко(Ільїн 75), Антюх, Оріховський(Костишин 75), Лисенко

Запасні: Кучерук, Зозуля, Золтов, Мілько, Нгамба, Ільїн, Мамаду, Костишин, Ісаєнко

Жовті картки: Тавареш(21), Чурко(45+5), Махмутович(64), Нич(66), Шумський(68), Ільїн(78), Грисьо(79), Лисенко(88)

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