Львів - Колос: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
ФК Львів вдома зіграє з Колосом із Ковалівки в 15 турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Львів: Костик, Грисьо, Маруан, Махмутовіч, Ременяк, Сабіно, Брікнер, Ернест, Альваро, Шина, Ренан
Запасні: Ільющенков, Лобай, Довгий, Чір'як, Романчук, Грисьо, Семенів, Захарків, Нич
Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Новак, Чорноморець, Богданов, Задоя, Чурко, Антюх, Оріховський, Лисенко
Запасні: Кучерук, Зозуля, Золтов, Мілько, Нгамба, Ільїн, Мамаду, Костишин, Ісаєнко
Поєдинок розпочнеться о 19:30.