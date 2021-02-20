 Боруссія назвала ціну Санчо | Футбол | Champion.com.ua
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Боруссія назвала ціну Санчо

Сьогодні 14:17 512 0
Джейдон Санчо може змінити клуб
Боруссія назвала ціну Санчо

Джерело - football24.uа.

Нападник Боруссії Дортмунд Джейдон Санчо може покинути клуб.

Про це  повідомляє Sport1

Німецький клуб готовий розглядати варіанти, якщо запропонована суму складатиме близько 100 млн євро.

Актуально: Голанд, Санчо та Фелікс очолили збірну найдорожчих молодих гравців світу

20-річним вінгером минулого літа хотів підсилитись Манчестер Юнайтед. Не виключено, що "дияволи" повернуться до ідеї підписання англійця і по завершенні нинішньої кампанії.

У поточному сезоні Джейдон до свого активу записав 9 м'ячів та 14 результативних передач у 28 поєдинках.

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