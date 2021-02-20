Боруссія назвала ціну Санчо

Джерело - football24.uа.
Нападник Боруссії Дортмунд Джейдон Санчо може покинути клуб.
Про це повідомляє Sport1
Німецький клуб готовий розглядати варіанти, якщо запропонована суму складатиме близько 100 млн євро.
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20-річним вінгером минулого літа хотів підсилитись Манчестер Юнайтед. Не виключено, що "дияволи" повернуться до ідеї підписання англійця і по завершенні нинішньої кампанії.
У поточному сезоні Джейдон до свого активу записав 9 м'ячів та 14 результативних передач у 28 поєдинках.