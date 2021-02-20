Боруссія назвала ціну Санчо

Джейдон Санчо може змінити клуб

Нападник Боруссії Дортмунд Джейдон Санчо може покинути клуб.

Про це повідомляє Sport1

Німецький клуб готовий розглядати варіанти, якщо запропонована суму складатиме близько 100 млн євро.

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20-річним вінгером минулого літа хотів підсилитись Манчестер Юнайтед. Не виключено, що "дияволи" повернуться до ідеї підписання англійця і по завершенні нинішньої кампанії.

У поточному сезоні Джейдон до свого активу записав 9 м'ячів та 14 результативних передач у 28 поєдинках.