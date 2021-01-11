Голанд, Санчо та Фелікс очолили збірну найдорожчих молодих гравців світу

Визначилася символічна збірна найкоштовніших талантів

Джерело - Transfermarkt.

Визначилася символічна збірна з гравців віком до 21 року включно за їх поточною трансферною вартістю.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Лідерами збірної стали гравці Боруссії - Ерлінг Голанд та Джейдон Санчо, а також хавбек Атлетіко Жоау Фелікс. Усі вони коштують 100 млн євро.

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (Мілан, 60 млн євро).

Захисники: Маттейс де Лігт (Ювентус, 75 млн), Алессандро Бастоні (Інтер, 50 млн), Ріс Джеймс (Челсі, 35 млн), Альфонсо Девіс (Баварія, 80 млн).

Півзахисники: Едуардо Камавінга (Ренн, 60 млн), Філ Фоден (Манчестер Сіті, 60 млн), Жоау Фелікс (Атлетико, 100 млн).

Нападники: Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд, 100 млн), Ансу Фаті (Барселона, 80 млн), Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд, 100 млн).

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Раніше дубль Голанда приніс Боруссії перемогу над Лейпцигом.