Кендзьора: Луческу – найбільша сила Динамо

Захисник Динамо Томаш Кендзьора оцінив важливість головного тренера команди Мірчі Луческу.

Про це розповів сам футболіст.

"Можу бути задоволений першою частиною сезону. Радий, що мені довіряли тренери в збірній і клубі. Я постарався відплатити їм хорошою грою на полі.

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Луческу створив з наявних гравців хорошу команду, яка показала себе в ЛЧ, продовжує виступи в ЛЄ, має можливість виграти чемпіонат і Кубок України. Зараз Луческу - наша найбільша сила", - сказав Кендзьора.