Два гравці Десни пропустять матч із Динамо

Через дискваліфікації не зіграють Конопля та Огиря

Джерело - ФК Динамо.

У неділю, 21-го лютого, у матчі з Динамо Десна не зможе розраховувати на двох основних гравців.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Номінально виїзний поєдинок із командою, яка посідає поточне третє місце в чемпіонаті, відстаючи від киян на 10 очок, біло-сині проведуть на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Час початку - 19:30.

Перед зустріччю з Десною відсторонених гравців у складі Динамо немає. Проте під загрозою дискваліфікації на наступний матч у разі отримання попередження в недільній грі перебувають четверо динамівців - Ілля Забарний, Томаш Кендзьора, Карлос де Пена та Денис Попов.

Чернігівській Десні доведеться протистояти Динамо без двох гравців основного складу - захисника Юхима Коноплі та півзахисника Владислава Огірі. Під загрозою відсторонення серед підопічних Олександра Рябоконя також четверо виконавців: Пилип Будківський, Андрій Гітченко, Андрій Домбровський і Максим Імереков.

Раніше, Десна підписала найкращого бомбардира Другої ліги.