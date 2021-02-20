Минай втратив провідного гравця

Тарас Саків вибув до кінця березня

Один з провідних гравців Миная в першій половині сезону, Тарас Саків, вибув на тривалий період.

Про це повідомляє Footboom.

23-річний футболіст пропустив перший тур 2021-го року через пошкодження, отриманого в одному з товариських матчів. Він не зможе допомогти команді, як мінімум, до кінця березня.

У поточному сезоні Саків зіграв 13 матчів за Минай, в яких видав дві гольові передачі. Також він зіграв ще один матч в нинішньому розіграші УПЛ в складі Руху.

За підсумками першої половини сезону Тарас увійшов до складу символічної збірної, а також був кращим за кількістю відборів в УПЛ.

Нагадаємо, Минай з Мілевським поступився Львову в УПЛ.