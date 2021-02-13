Минай з Мілевським поступився Львову в УПЛ

Артем Мілевський невдало дебютував за Минай в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай програв Львову в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги.

Перемогу Львову забезпечив дубль Альваро Тавареша, який відзначився на 13-й та 45-й хвилинах.

Минай на початку другого тайму відквитав один гол зусиллями Антона Шиндера, але на більше господарів не вистачило. Більше читайте тут:

Чемпіонат України - УПЛ

14 тур, 13 лютого

Минай - ФК Львів 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Алваро, 0:2 - 45 Алваро, 1:2 - 47 Шиндер

Минай: Каніболоцький – Малепе, Матіч, Карась (Маємбе, 85), Книш – Сніжко, Петрусенко (Хахльов, 46), Нурієв – Шпак (Шиндер, 46), Мілевський (Огбонная, 59), Кожанов (Ахмедзаде, 85).

ФК Львів: Костик – Якимець, Міхоубі, Махмутович, Ременяк (Грисьо, 84) – Брікнер (Довгий, 57), Алваро (Семенів, 84) – Шина, Сабіно, Ернест (Чир’як, 61) – Ренан (Нич., 57).

Попередження: Петрусенко, 16, Шиндер, 63 – Сабіно, 73

Раніше, Зоря мінімально здолала Десну в 14 турі УПЛ.