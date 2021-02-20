Вірт спрогнозував результат матчу Десна - Динамо

Український наставник Вереса Юрій Вірт поділився очікуваннями від матчу 15-го туру УПЛ Десна - Динамо.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Безумовно, виділю зустріч Десни і Динамо. Досить подивитися на турнірну таблицю. Підопічні Мірчі Луческу очолюють турнірну таблицю, а команда Олександра Рябоконя веде боротьбу за бронзові медалі. Обидва колективи показують якісний футбол. Кияни відчули, що після чотирирічної перерви можуть стати чемпіонами країни.

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Мені подобається, що і Луческу, і Рябоконь намагаються прищепити своїм командам атакувальний футбол. Плюс до вихідних в Україні повинна встановитися більш-менш футбольна погода. З огляду на складний матч в Лізі Європи проти Брюгге, наставник киян напевно зробить ротацію складу. Обойма футболістів дозволяє це зробити. Проте, я все-таки думаю, що зустріч завершиться внічию, можливо, ніхто і не заб'є", — вважає Вірт.