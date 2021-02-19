 Тоттенгем не звільнить Моурінью до кінця сезону | Футбол | Champion.com.ua
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Тоттенгем не звільнить Моурінью до кінця сезону

Вчора 22:39 783 0
Майбутнє португальця визначиться тільки в травні
Тоттенгем не звільнить Моурінью до кінця сезону
#Моурінью, #Тоттенгем

Джерело - sport.ua.

Керівництво Тоттенгема не планує звільняти Жозе Моурінью з посади головного тренера команди до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє ESPN.

Одна з причин - це те, що звільнення Моурінью обійдеться клубу приблизно в 30 мільйонів євро. Контракт португальця діє до літа 2023 року.

Ще одна причина - в клубі вірять, що Моурінью ще принесе Тоттенгему трофей в нинішньому сезоні. Шпори вийшли у фінал Кубка ліги та продовжують боротьбу в Лізі Європи.

В АПЛ Тоттенгем зараз йде тільки дев'ятим.

Раніше, Тухель повторив досягнення Моурінью у Челсі.

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