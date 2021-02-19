Майбутнє португальця визначиться тільки в травні

Керівництво Тоттенгема не планує звільняти Жозе Моурінью з посади головного тренера команди до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє ESPN.

Одна з причин - це те, що звільнення Моурінью обійдеться клубу приблизно в 30 мільйонів євро. Контракт португальця діє до літа 2023 року.

Ще одна причина - в клубі вірять, що Моурінью ще принесе Тоттенгему трофей в нинішньому сезоні. Шпори вийшли у фінал Кубка ліги та продовжують боротьбу в Лізі Європи.

В АПЛ Тоттенгем зараз йде тільки дев'ятим.

Раніше, Тухель повторив досягнення Моурінью у Челсі.