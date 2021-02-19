Матч 15-го туру Favbet Ліги Маріуполь - Зоря, який відбудеться 20 лютого в Запоріжжі, буде без глядачів.

Про це повідомляє пресслужба маріупольців.

Номінальними господарями поєдинку виступлять приазовці.

"У протоколі зазначено, що стадіони на матчах Favbet Ліги можуть бути заповнені глядачами не більше 50% від загальної місткості трибун за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних норм. У зв'язку з тим, що ми проводимо домашній матч в Запоріжжі і обмежені тимчасовим фактором, ми просто фізично не встигаємо забезпечити повне виконання всіх необхідних санітарних і протиепідемічних вимог", - сказано в заяві Маріуполя.