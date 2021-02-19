 Матч Олександрія - Минай відбудеться без глядачів | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Олександрія - Минай відбудеться без глядачів

Сьогодні 16:55 369 0
13-го березня Олександрія розраховує провести вже за підтримки трибун
Матч Олександрія - Минай відбудеться без глядачів
#Минай, #Олександрія

Джерело - ФК Олександрія.

Матч 15-го туру УПЛ Олександрія - Минай, який відбудеться в суботу, 20-го лютого, пройде без глядачів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Актуально: Олександрія - Минай: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE

Процес підготовки домашнього стадіону Олександрії Ніка, після тривалого періоду морозів і снігопадів, вимагає більше часу і уваги з боку фахівців. Олександрія, відповідально ставлячись до безпеки глядачів, вирішила провести найближчий домашній матч без уболівальників.

Наступний домашній поєдинок, який відбудеться 13-го березня, Олександрія розраховує провести вже за підтримки трибун.

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