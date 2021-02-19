Матч Олександрія - Минай відбудеться без глядачів

Джерело - ФК Олександрія.
Матч 15-го туру УПЛ Олександрія - Минай, який відбудеться в суботу, 20-го лютого, пройде без глядачів.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
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Процес підготовки домашнього стадіону Олександрії Ніка, після тривалого періоду морозів і снігопадів, вимагає більше часу і уваги з боку фахівців. Олександрія, відповідально ставлячись до безпеки глядачів, вирішила провести найближчий домашній матч без уболівальників.
Наступний домашній поєдинок, який відбудеться 13-го березня, Олександрія розраховує провести вже за підтримки трибун.