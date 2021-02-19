Десна підписала найкращого бомбардира Другої ліги

Чепурненко повернувся у чернігівський клуб

Джерело - ФК Десна.

31-річний український центральний півзахисник Євген Чепурненко підписав контракт із чернігівською Десною.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Чепурненко перейшов у клуб УПЛ в якості вільного агента.

Першу половину поточного сезону Чепурненко провів у Діназі, який виступає в групі А Другої ліги України. За Діназ півзахисник провів 11 матчів, де забив 9 м'ячів, ставши найкращим бомбардиром Другої ліги за підсумками першої частини сезону.

Чепурненко вже захищав кольори Десни з 2012-го по 2014-й роки і з 2015-го по 2017-й роки. Євген провів за чернігівський клуб 133 матчі, де забив 38 м'ячів. Футболіст допоміг Десні виграти золотий матч Другої ліги, а потім завоювати срібні медалі Першої ліги і піднятися в УПЛ.

Хавбек пройшов повноцінний навчально-тренувальний збір з Десною в Туреччині і вже внесений до заявки команди на сезон 2020/2021. У Десні Чепурненко буде грати під №14.

Нагадаємо, матч Десна - Динамо відбудеться в Києві.