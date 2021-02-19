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Бабич: Брюгге добився своєї цілі

Сьогодні 10:45 181 0
Олександр Бабич прокоментував матч Динамо - Брюгге
Бабич: Брюгге добився своєї цілі
#Бабич, #Динамо, #Брюгге

Джерело - zbirna.com.

Колишній тренер Маріуполя Олександр Бабич оцінив перспективи Динамо у матчі-відповіді Ліги Європи проти Брюгге.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"В цілому, на мій погляд, вийшла рівна гра. Можна констатувати, що в цьому протистоянні ще нічого не ясно і тепер доля путівки в наступний раунд вирішиться у матчі-відповіді в Брюгге. У першому таймі у Динамо було два непоганих моменти, можна було забивати, але майстерності реалізувати свої моменти не вистачило.

У підсумку вийшло, що Брюгге своєї мети домігся, забивши важливий виїзний гол в Києві. Для бельгійців 1:1 хороший результат. Для Динамо підсумок не дуже хороший. Тепер киян чекає складний виїзд. Для команди Луческу 0:0 був би більш прийнятним рахунком, ніж 1:1.

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Я думаю, у другому матчі насамперед потрібно зіграти так, щоб не пропустити, інакше завдання ускладниться ще більше. Потрібно постаратися грати так, щоб Брюгге розкрився і тоді можна буде діяти на контратаках. На мій погляд, в такому стилі у Динамо зараз гра виходить краще. На виїзді Динамо може зіграти навіть краще, ніж в Києві.

Шанси оцінив би як 55 на 45 на користь бельгійців, через те, що вони грають другий матч у себе вдома. Також у Брюгге йде чемпіонат, команда в хорошому ігровому тонусі. Якби гра в Києві завершилася внічию 0:0, впевнений, кияни впевнено пройшли Брюгге за підсумками двох матчів. Тепер же треба буде ризикувати і докласти ще більше зусиль, ніж в першій грі, щоб пройти Брюгге", - сказав Бабич.

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