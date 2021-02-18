Гравці Динамо у першому матчі плей-оф Ліги Європи проти Брюгге (1:1) мали не пропустити гол.

Про це заявив тренер киян Мірча Луческу.

"Завдання було не пропустити в цьому матчі. На жаль, отримали гол через нашу помилку в той момент, коли ми добре грали. Якби більш прагматичними були в обороні, то могли ще один забити. У суперника кращий ігровий ритм, у них йде чемпіонат, вони на ходу. Але, в цілому, рівна гра була. У них не було особливих моментів, хоча було постійний тиск від Доста. Ми помилилися на кутовому, і мені здається, воротар повинен був вийти і зіграти.

В атаці не вистачало сміливості і куражу. Видно, що не вистачає ритму, так як багато помилок було. Є другий матч, і ми добре знаємо, з ким граємо. На виїзді потрібно грати краще. Бущан? Я йому сказав, що м'яч в таких ситуаціях приходить до воротаря, і він повинен був вийти і зіграти. На жаль, він не відчув і не зіграв вчасно.

Таке трапляється, і пропустили. На зборах в спарингу ми пропустили такий же гол. Але мені потрібно ще раз подивитися цей момент, щоб коментувати.

Динамо додасть, але я тільки не розумію, чому така скутість у гравців була. А поле було в хорошому стані, спасибі працівникам стадіону", - сказав Луческу.