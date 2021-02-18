Стали відомі дати та час початку матчів чвертьфіналу Кубку України

Під питанням залишився час проведення поєдинку Верес - Зоря

Джерело - УАФ.

Визначено час початку і місце проведення поєдинків 1/4 фіналу розіграшу Кубка України в сезоні 2020/2021.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Матчі відбудуться в середу, 3-го березня.

Динамо - Колос. Київ. НСК Олімпійський. 17:00.

Дніпро-1 - Олександрія. Дніпро. Стадіон Дніпро-Арена. 19.00.

Агробізнес - Шахтар. Київ. Стадіон Динамо ім. В. В. Лобановського. 19.00.

Верес - Зоря. Луцьк. Стадіон Авангард.

Час початку матчу Верес - Зоря буде визначено пізніше.

Раніше, Луческу не голосував за найкращого тренера України.