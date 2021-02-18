Стали відомі дати та час початку матчів чвертьфіналу Кубку України

Джерело - УАФ.
Визначено час початку і місце проведення поєдинків 1/4 фіналу розіграшу Кубка України в сезоні 2020/2021.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Матчі відбудуться в середу, 3-го березня.
Динамо - Колос. Київ. НСК Олімпійський. 17:00.
Дніпро-1 - Олександрія. Дніпро. Стадіон Дніпро-Арена. 19.00.
Агробізнес - Шахтар. Київ. Стадіон Динамо ім. В. В. Лобановського. 19.00.
Верес - Зоря. Луцьк. Стадіон Авангард.
Час початку матчу Верес - Зоря буде визначено пізніше.
Раніше, Луческу не голосував за найкращого тренера України.