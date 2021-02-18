Луческу не голосував за найкращого тренера України

Глава всеукраїнської профспілки Футбол України Ігор Гатауллін пояснив процес відбору кандидатів на церемонію Футбольні зірки України-2020.

Про це розповів сам функціонер.

Актуально: Скрипник – найкращий тренер УПЛ 2020 року

"Брали участь представники 14 клубів УПЛ, 16 клубів Першої ліги і 24 Другої. Кожен головний тренер обирав трійку тренерів, капітани команд вибирали футболістів, а керівники пресслужб брали участь по іншим номінаціями. Потім є журі, вони збираються, перед ними розкладаються всі анкети, і ведеться підрахунок. Це все при телебаченні. Після цього приходить нотаріус і все завіряє, такий механізм. Так само все відбувається в ФІФА.

Знаю точно, що Луческу не брав участь в голосуванні. Я питаннями анкетування не займався, лежав 14 днів у клініці", — розповів Гатауллін.