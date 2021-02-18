 Карпати дозаявили Козловського | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати дозаявили Козловського

Сьогодні 16:24 326 0
Зелено-білі заявили чотирьох гравців
Карпати дозаявили Козловського
#Карпати

Джерело - ФК Карпати.

Перед відновленням матчів чемпіонату Карпати заявили до участі в офіційних матчах учнів клубної Академії футболу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб дозаявив таких гравців:

Денис Козловський (2004 р.н.), №34, півзахисник, тренер - Віталій Лобасюк

Дмитро Рожко (2005 р.н.), №37, півзахисник, тренер - Володимир Вільчинський

Андрій Ломницький (2005 р.н.), №35, півзахисник, тренер - Володимир Вільчинський

Віктор Ніколаєв (2005 р.н.), №36, нападник, тренер - Володимир Вільчинський

Також до заявки команди внесено 18-річного голкіпера Назарія Стегніцького (№39), який пропустив перше коло через травму. 

Нагадаємо, що у міжсезоння Карпати залишили четверо гравців: Орест Панчишин, Максим Хлань, Гліб Савчук та Дмитро Шостак.

Раніше, Карпати запустили нову модель підтримки клубу.

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