Карпати дозаявили Козловського

Джерело - ФК Карпати.
Перед відновленням матчів чемпіонату Карпати заявили до участі в офіційних матчах учнів клубної Академії футболу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Клуб дозаявив таких гравців:
Денис Козловський (2004 р.н.), №34, півзахисник, тренер - Віталій Лобасюк
Дмитро Рожко (2005 р.н.), №37, півзахисник, тренер - Володимир Вільчинський
Андрій Ломницький (2005 р.н.), №35, півзахисник, тренер - Володимир Вільчинський
Віктор Ніколаєв (2005 р.н.), №36, нападник, тренер - Володимир Вільчинський
Також до заявки команди внесено 18-річного голкіпера Назарія Стегніцького (№39), який пропустив перше коло через травму.
Нагадаємо, що у міжсезоння Карпати залишили четверо гравців: Орест Панчишин, Максим Хлань, Гліб Савчук та Дмитро Шостак.
Раніше, Карпати запустили нову модель підтримки клубу.