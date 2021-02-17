Карпати запустили нову модель підтримки клубу

Карпати запустили щомісячний платіж на Patreon для приватних компаній.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

"За таку підтримку клуб готовий віддячити. Підприємства, які оберуть щомісячний платіж на 100 євро, отримають всі можливості 30-єврових патронів (участь в закритих опитуваннях, іменне місце на стадіоні, профіль на офіційному сайті, фінансовий звіт, 3 чорних браслети та інше) і ще три ексклюзивні "плюшки" - ігрову футболку з логотипом компанії, яку можна буде повісити на стіну, окремий пост в усіх соцмережах Карпат про початок співпраці з клубом та власний банер на стадіоні.

А компанії, які підпишуться на платіж 200 євро в місяць, крім усіх вищезгаданих переваг, зможуть провести товариський матч з Карпатами!", - йдеться в повідомленні.