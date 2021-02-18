Динамо розпочало продаж квитків на матч з Брюгге

Матч відбудеться з глядачами

Динамо отримало офіційний дозвіл УЄФА на продаж квитків на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

З причин безпеки квитки будуть продаватися тільки на сектори нижніх ярусів. Дозволено реалізувати 30% квитків від місткості, що складе близько 10 тис глядачів (15% від загальної місткості стадіону).

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Продаж квитків розпочався 18 лютого в 11:15 за київським часом і здійснюється виключно в онлайн режимі на сайтах партнерів ФК Динамо (Київ) - Esport.in.ua і karabas.com. Вартість від 100 до 800 гривень.

Матч розпочнеться о 17:00 за Києвом.