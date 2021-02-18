Хаві хоче очолити Барселону

Головний тренер Аль-Садда Хаві оцінив можливе призначення в Барселону після президентських виборів в каталонському клубі.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Зараз у мене все добре в Аль-Саддам. Я у великому клубі в Азії, це найкраща команда Катару. Подивимося, що буде далі.

Актуально: Барселона - ПСЖ 1:4. Огляд матчу

Всі бачать мене тренером Барселони, і я дуже поважаю клуб та Кумана, нинішнього головного тренера. Я не буду приховувати звичайно, мені б хотілося очолити Барселону. Я говорив це багато разів. Але я завжди буду поважати нинішнього тренера і клуб.

Я бажаю їм всього найкращого. Скільки себе пам'ятаю, я вболіваю за Барселону. Скоро президентські вибори, так що давайте подивимося, який кандидат переможе", - розповів Хаві.