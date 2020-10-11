Раніше повідомлялося, що Хаві мріє очолити Барселону

Джерело - Чемпіон.

Аль-Садд, який очолює Хаві, взяв Кубок Ooredoo, обігравши в фіналі Аль-Арабі (4:0).

Для іспанця цей трофей став третім у тренерській кар'єрі.

До цього ексгравець Барселони брав Кубок шейха Яссіму і Кубок наслідного принца Катару.

Раніше повідомлялося, що Хаві мріє очолити Барселону.