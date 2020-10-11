Джерело - Чемпіон.
Аль-Садд, який очолює Хаві, взяв Кубок Ooredoo, обігравши в фіналі Аль-Арабі (4:0).
Для іспанця цей трофей став третім у тренерській кар'єрі.
До цього ексгравець Барселони брав Кубок шейха Яссіму і Кубок наслідного принца Катару.
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CAMPIONS 2019-20 #OoredooCup 🇶🇦🏆 Molt orgullós d'aquest equip. Gran treball de tots. ___ CAMPEONES 2019-20 #OoredooCup 🇶🇦🏆 Muy orgulloso de este equipo. Gran trabajo de todos. ___ #OoredooCup 2019-20 CHAMPIONS 🇶🇦🏆 I’m so proud of this team. Excellent teamwork. @alsaddsc @qsl
Раніше повідомлялося, що Хаві мріє очолити Барселону.