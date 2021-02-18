Бєсєдін: Найважливіше – перемогти

Нападник Динамо Артем Бєсєдін поділився очікуваннями від матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми всі розуміємо важливість цього матчу. Всі налаштовуються, всі футболісти готові. Ми граємо вдома, найважливіше – перемогти. Не менш важливо залишити свої ворота сухими, щоб легше було грати на виїзді. Думаю, що все повинно бути добре.

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Нам без різниці, коли грати – в 17:00, 20:00 або ще пізніше. Буде на пару градусів тепліше, таке рішення ухвалили. В 17:00 – так в 17:00", – сказав Бєсєдін.