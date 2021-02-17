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Тренер Маккабі: Ми не боїмося Шахтаря

Сьогодні 22:40 275 0
Ван Леувен висловився про гру з донецьким клубом
Тренер Маккабі: Ми не боїмося Шахтаря
#Шахтар, #Маккабі

Джерело - maccabi-tlv.co.il.

Головний тренер Маккабі Тель-Авів Патрік ван Леувен має гарні спогади від роботи у донецькому Шахтарі.

Про це заявив сам фахівець.

"Наші заготовки побачите завтра на поле. Ми поважаємо Шахтар, але не боїмося. Будемо готові показати якісний футбол. Ми знаємо, на якому рівні вони грають, і готові показати, що вміємо ми. Перед грою я бачив команду, яка хоче грати і боротися за позитивний результат до останньої хвилини. З таким настоєм ми і вийдемо на майбутній поєдинок.

У мене залишилися лише приємні спогади від роботи в Шахтарі (директором академії - прим. Ред.). Я добре знайомий з Шахтарем, і це був хороший період в моїй кар'єрі. Завжди приємно зустрітися зі своєю колишньою командою, але це ніяк не вплине на серйозний настрій перед грою", - сказав ван Леувен.

Матч Маккабі Тель-Авів - Шахтар відбудеться в четвер, 18-го лютого. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Раніше, Каштру назвав заявку Шахтаря на матч з Маккабі.

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