Каштру назвав заявку Шахтаря на матч з Маккабі

Шахтар без Ісмаїлі, Дентіньйо і Мудрика відправився на матч проти Маккабі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився зі списком футболістів, які можуть зіграти у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

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У список потрапило 23 гравці.