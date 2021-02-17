Каштру назвав заявку Шахтаря на матч з Маккабі

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився зі списком футболістів, які можуть зіграти у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
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У список потрапило 23 гравці.
⚒ Список игроков "Шахтера", полетевших в Израиль на матч с "Маккаби" ТА в Лиге Европы 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 17, 2021
🔥 Поединок #МаккабиШахтер состоится 18 февраля в Тель-Авиве и начнется в 22:00. #UEL pic.twitter.com/karQhVR5ZS