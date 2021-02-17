Динамо може отримати дозвіл на допуск глядачів на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге.

Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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"Керівництво НСК Олімпійський отримало завдання від офісу Динамо і міської влади готувати стадіон до матчу з глядачами (30%). Чекаємо рішення офіційних органів і спостерігаємо за ситуацією. Хочуть піти за спрощеним варіантом матчу з Ювентусом і отримання дозволу від Міністерства охорони здоров'я як виняток", - йдеться в повідомленні.