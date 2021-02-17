Шевченко оцінив трансфер Коваленка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко сподівається, що Віктор Коваленко в Аталанті може стати хорошим прикладом для українських гравців.

Про це розповів сам наставник.

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"Це для Віті багато означає. Це новий виклик для нього, і я сподіваюся, що все складеться добре. Дуже важливо, щоб наші гравці після переїзду чіплялися там, особливо в таких клубах, які представляють дуже сильні чемпіонати.

Якщо він закріпиться і буде грати, то це тільки на користь українському футболу", – розповів Шевченко.