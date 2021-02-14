Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 лютого, футболістові Аталанти і збірної України Віктору Коваленку виповнилося 25 років.

Італійський клуб в Twitter привітав півзахисника з днем народження.

"З днем народження, Вікторе!"

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