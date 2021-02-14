Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 лютого, футболістові Аталанти і збірної України Віктору Коваленку виповнилося 25 років.
Італійський клуб в Twitter привітав півзахисника з днем народження.
"З днем народження, Вікторе!"
Buon primo compleanno atalantino, Viktor! 🖤💙 З Днем Народження, Віктор!! 🥳🇺🇦— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 14, 2021
It's #Kovalenko's first ⚫️&🔵 birthday today! 🎈 #HappyBirthday Viktor!! 🎂🍾
⠀#AuguriViktor #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/WDB2IpRdOl
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