 Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження
Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження Valeriy Ruchka
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Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження

Сьогодні 16:19 Valeriy Ruchka 288 0
Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 лютого, футболістові Аталанти і збірної України Віктору Коваленку виповнилося 25 років.

Італійський клуб в Twitter привітав півзахисника з днем народження.

"З днем народження, Вікторе!"

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