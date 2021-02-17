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Мбаппе повторив легендарне досягнення Шевченка
#Мбаппе, #Шевченко, #ПСЖ, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ обіграв Барселону в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Opta Joe.

Хет-триком за парижан відзначився нападник Кіліан Мбаппе. Француз став третім гравцем, який забив три голи Барселона в матчі Ліги чемпіонів,  До цього таке досягнення вдавалося лише гравцеві Ньюкасла Фаустіно Аспрілья і форварду київського Динамо Андрія Шевченка. Обидва забивали в 1997 році.

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При цьому на Камп Ноу забивали тільки двоє: Мбаппе та Шевченко.

Нагадаємо, ПСЖ на виїзді розгромив Барселону у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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