Мбаппе повторив легендарне досягнення Шевченка

Кіліан Мбаппе приєднався до Андрія Шевченка і Фаустіно Аспрілья.

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ обіграв Барселону в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Opta Joe.

Хет-триком за парижан відзначився нападник Кіліан Мбаппе. Француз став третім гравцем, який забив три голи Барселона в матчі Ліги чемпіонів, До цього таке досягнення вдавалося лише гравцеві Ньюкасла Фаустіно Аспрілья і форварду київського Динамо Андрія Шевченка. Обидва забивали в 1997 році.

Актуально: Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО

При цьому на Камп Ноу забивали тільки двоє: Мбаппе та Шевченко.

Нагадаємо, ПСЖ на виїзді розгромив Барселону у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.