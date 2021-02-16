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Нагороду 12 гравець УАФ вручила віцепрезидентам ФК Кривбас

Вчора 22:54 350 0
Мазур та Іващенко є віцепрезидентами клубу
Нагороду 12 гравець УАФ вручила віцепрезидентам ФК Кривбас
#Кривбас, #УАФ

Джерело - Tribuna.com.

15 лютого УАФ оголосила переможців премії Футбольні зірки України-2020, серед інших була вручена і нагорода, яка має назву 12-й гравець.

Про це повідомляє Трибуна.

Нагорода вручена була фан-руху відродженого Кривбасу.

Нагорода була вручена представникам громадської організації Кривбас повинен бути і криворізького фан-руху Сергію Мазуру і Вадиму Іващенку.

Правда, в УАФ промовчали, що при цьому Мазур та Іващенко є віцепрезидентами клубу.

Ну і на просто збіг можна віднести, що спонсором заходу стала компанія Рудомайн, яка належить президенту ФК Кривбас Костянтину Карамніцу, а вів церемонію шоумен (і за сумісництвом ще один віцепрезидент клубу) Артем Гагарін.

Відео з 1:41.

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