 Усі переможці премії Футбольні Зірки України 2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Усі переможці премії Футбольні Зірки України 2020

Сьогодні 22:33 177 0
Усі переможці премії Футбольні Зірки України 2020

Джерело - Чемпіон.

Відбулася церемонія нагородження премії Футбольні зірки України 2020.

Усі переможці:

Найкращий футболіст України - Віктор Циганков (Динамо)

Найкраща футболістка України - Дар'я Апанащенко (Житлобуд - 1)

Найкращий молодий гравець - Ілля Забарний (Динамо)

Найкращий гравець з футзалу серед жінок - Ксенія Гриценко (Ель-Кувейт, Кувейт)

Найкращий гравець по футзалу серед чоловіків - Петро Шотурма (Продексім)

Найкращий тренер чоловічих команд, що працює за кордоном - Сергій Ребров (Ференцварош)

Найкращий футболіст-легіонер, що грає в Україні - Тайсон (Шахтар)

Найкращий тренер України серед головних тренерів чоловічих клубних команд - Віктор Скрипник (Зоря)

Найкращий тренер України серед головних тренерів жіночих клубних команд - Роман Заєв (Восход)

Найкращий футболіст-легіонер, що грає за кордоном - Руслан Малиновський (Аталанта, Італія)

Найкращий гравець по пляжному футболу серед жінок - Марія Тихонова (Мрія-2006) 

Найкращий гравець по пляжному футболу серед чоловіків - Максим Войток (VIT)

Найкращий гол 2020-го року - Геннадій Пасіч (Верес)

Спеціальна нагорода за розвиток жіночого футболу - Наталя Зінченко (тренер жіночої збірної України)

Спеціальна нагорода "Прогрес року" - Українська асоціація електронного футболу, президент Владислав Шовковський

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