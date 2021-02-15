Усі переможці премії Футбольні Зірки України 2020

Джерело - Чемпіон.
Відбулася церемонія нагородження премії Футбольні зірки України 2020.
Усі переможці:
Найкращий футболіст України - Віктор Циганков (Динамо)
Найкраща футболістка України - Дар'я Апанащенко (Житлобуд - 1)
Найкращий молодий гравець - Ілля Забарний (Динамо)
Найкращий гравець з футзалу серед жінок - Ксенія Гриценко (Ель-Кувейт, Кувейт)
Найкращий гравець по футзалу серед чоловіків - Петро Шотурма (Продексім)
Найкращий тренер чоловічих команд, що працює за кордоном - Сергій Ребров (Ференцварош)
Найкращий футболіст-легіонер, що грає в Україні - Тайсон (Шахтар)
Найкращий тренер України серед головних тренерів чоловічих клубних команд - Віктор Скрипник (Зоря)
Найкращий тренер України серед головних тренерів жіночих клубних команд - Роман Заєв (Восход)
Найкращий футболіст-легіонер, що грає за кордоном - Руслан Малиновський (Аталанта, Італія)
Найкращий гравець по пляжному футболу серед жінок - Марія Тихонова (Мрія-2006)
Найкращий гравець по пляжному футболу серед чоловіків - Максим Войток (VIT)
Найкращий гол 2020-го року - Геннадій Пасіч (Верес)
Спеціальна нагорода за розвиток жіночого футболу - Наталя Зінченко (тренер жіночої збірної України)
Спеціальна нагорода "Прогрес року" - Українська асоціація електронного футболу, президент Владислав Шовковський