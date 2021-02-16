 Пасхал розсудить Десну та Динамо. Призначено арбітрів на матчі 15 туру УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Пасхал розсудить Десну та Динамо. Призначено арбітрів на матчі 15 туру УПЛ

Сьогодні 20:09 353 0
Матчі туру відбудуться 20-22 лютого
Пасхал розсудить Десну та Динамо. Призначено арбітрів на матчі 15 туру УПЛ
#УПЛ, #Динамо, #Шахтар

Джерело - УАФ.

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2020/2021.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

20 лютого

Маріуполь - Зоря. Запоріжжя. Стадіон Славутич-Арена. 14.00. Арбітр - Новохатній В.В. (Київ).

Олександрія - Минай. Олександрія. КСК Ніка. 17.00. Арбітр - Романов В.М. (Дніпро).

Львів - Колос. Львів. Стадіон Арена Львів. 19.30. Арбітр - Копієвський В.В. (Кропивницький).

21 лютого

Інгулець - Ворскла. Полтава. Стадіон Ворскла ім. О. Бутовського. 14.00. Арбітр - Бондаренко Д.Є. (Одеса).

Шахтар - Рух. Київ. НСК Олімпійський. 17.00. Арбітр - Балакін М.О. (Київська обл.).

Десна - Динамо. Київ. Стадіон Динамо ім. В.В. Лобановського. 19.30. Арбітр - Пасхал І.Ю. (Херсон).

22 лютого

Олімпік - Дніпро-1. Київ. Стадіон Динамо ім. В.В. Лобановського. 19.00. Арбітр - Кривушкін Д.В. (Харків).

Раніше, Динамо опублікувало остаточну заявку на Лігу Європи.

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