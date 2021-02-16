Пасхал розсудить Десну та Динамо. Призначено арбітрів на матчі 15 туру УПЛ

Джерело - УАФ.
Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2020/2021.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
20 лютого
Маріуполь - Зоря. Запоріжжя. Стадіон Славутич-Арена. 14.00. Арбітр - Новохатній В.В. (Київ).
Олександрія - Минай. Олександрія. КСК Ніка. 17.00. Арбітр - Романов В.М. (Дніпро).
Львів - Колос. Львів. Стадіон Арена Львів. 19.30. Арбітр - Копієвський В.В. (Кропивницький).
21 лютого
Інгулець - Ворскла. Полтава. Стадіон Ворскла ім. О. Бутовського. 14.00. Арбітр - Бондаренко Д.Є. (Одеса).
Шахтар - Рух. Київ. НСК Олімпійський. 17.00. Арбітр - Балакін М.О. (Київська обл.).
Десна - Динамо. Київ. Стадіон Динамо ім. В.В. Лобановського. 19.30. Арбітр - Пасхал І.Ю. (Херсон).
22 лютого
Олімпік - Дніпро-1. Київ. Стадіон Динамо ім. В.В. Лобановського. 19.00. Арбітр - Кривушкін Д.В. (Харків).
Раніше, Динамо опублікувало остаточну заявку на Лігу Європи.