Динамо опублікувало остаточну заявку на Лігу Європи

Кияни опублікували заявку B

Джерело - ФК Динамо.

На початку лютого київське Динамо подало заявку команди на 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На матчі проти бельгійського Брюгге, які відбудуться 18 лютого (вдома) та 25 лютого (на виїзді), за списком А заявлені 24 футболісти. Тепер стали відомі гравці, заявлені за списком В. До нього увійшли 12 футболістів:

Голкіпери

35. Руслан Нещерет

51. Валентин Моргун

Захисники

16. Віталій Миколенко

4. Денис Попов

2. Данило Скорко

34. Олександр Сирота

55. Костянтин Вівчаренко

25. Ілля Забарний

Півзахисники

33. Назар Волошин

28. Вікентій Волошин

Нападники

32. Кирило Попов

30. Владислав Ванат

Список А тут.