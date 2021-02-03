Динамо подало заявку на Лігу Європи

Список B буде ще доповнений

Джерело - ФК Динамо.

Київське Динамо подало заявку команди на 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На матчі проти бельгійського Брюгге, які відбудуться 18 лютого (вдома) і 25 лютого (на виїзді), за списком А заявлені 24 футболісти. Гравці за списком В будуть заявлені пізніше.

Зокрема, до заявки киян увійшли Артем Бєсєдін, річна дискваліфікація якого завершилася, а також Сідклей, який повернувся в "Динамо" після оренди в Корінтіанс.

Заявка Динамо на Лігу Європи:

Голкіпери: Бущан, Бойко

Захисники: Шабанов, Караваєв, Костевич, Сідклей, Тимчик, Кендзьора

Півзахисники: Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Буяльський, Дуелунд

Нападники: Родрігес, Русин, Бєсєдін, Супряга

Список В може бути доповнений і змінений аж до 17 лютого (за 24 години до матчу). Якщо хтось з гравців основного складу команди не знаходиться в списку А, то це не означає, що він не заявлений на матчі Ліги Європи. Список B буде опублікований на офіційному сайті столичного клубу відразу після відправлення в УЄФА.

Раніше, Динамо цікавилося півзахисником Колоса.