ЛЧ. Барселона - ПСЖ 1:4: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпінів на власному полі зіграє з французьким ПСЖ.

Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд

Матч відбудеться у вівторок, 16 лютого, о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за найцікавішими моментами матчу у цій новині в режими онлайн. Також на нашому сайті текстова трансляція поєдинку.

В іншій грі дня РБ Лейпциг у Будапешті приймає Ліверпуль.

1:0 - 26' Мессі, пенальті

1:1 - 32' Мбаппе

1:2 - 65' Мбаппе

1:3 - 70' Кін

1:4 - 85' Мбаппе

Огляд першого тайму