Тренерський штаб Брюгге пропустить матч з Динамо

Джерело - football24.ua.
Головний тренер Філіпп Клеман та весь його штаб здали позитивні тести на коронавірус.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
У Києві командою керуватиме наставник U-23 Рік Де Міл.
Важливо: Матч Динамо - Брюгге може не відбутися через морози
Також захворів віцекапітан Брюгге Ханс Ванакен, приєднавшись у лазареті до Денсвіла і Мітровіча. Натомість повторні тести Шарля де Кетеларе виявилися негативними – молодий хавбек готовий грати.
Нагадаємо, матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Брюгге запланований на найближчий четвер, 18 лютого. Початок зустрічі о 19:55.