Тренерський штаб Брюгге пропустить матч з Динамо

У Брюгге спалах коронавірус

Головний тренер Філіпп Клеман та весь його штаб здали позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У Києві командою керуватиме наставник U-23 Рік Де Міл.

Важливо: Матч Динамо - Брюгге може не відбутися через морози

Також захворів віцекапітан Брюгге Ханс Ванакен, приєднавшись у лазареті до Денсвіла і Мітровіча. Натомість повторні тести Шарля де Кетеларе виявилися негативними – молодий хавбек готовий грати.

Нагадаємо, матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Брюгге запланований на найближчий четвер, 18 лютого. Початок зустрічі о 19:55.