 Матч Динамо - Брюгге може не відбутися через морози | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Динамо - Брюгге може не відбутися через морози

Сьогодні 10:30 2610 0
Матч можуть перенести
Матч Динамо - Брюгге може не відбутися через морози
#Динамо, #Брюгге

Джерело - sport.ua.

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Брюгге може не відбутися через сильні морози, які очікуються у Києві.

Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

При температурі нижчій ніж 15 градусів морозу, один з клубів, згідно з правилами УЄФА, має право відмовитися від проведення матчу. Поки невідомо, чи піде на такий крок Брюгге, але виключати таку можливість не варто.

Актуально: Динамо Київ - Брюгге: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE

Відзначимо, що напередодні Брюгге не зіграв виїзний календарний матч чемпіонату Бельгії проти Шарлеруа. Гра була скасована через те, що поле було визнано непридатним для проведення футбольного матчу.

Матч Динамо - Брюгге запланований на четвер, 18 лютого.

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