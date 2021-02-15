Матч Динамо - Брюгге може не відбутися через морози

Матч можуть перенести

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Брюгге може не відбутися через сильні морози, які очікуються у Києві.

Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

При температурі нижчій ніж 15 градусів морозу, один з клубів, згідно з правилами УЄФА, має право відмовитися від проведення матчу. Поки невідомо, чи піде на такий крок Брюгге, але виключати таку можливість не варто.

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Відзначимо, що напередодні Брюгге не зіграв виїзний календарний матч чемпіонату Бельгії проти Шарлеруа. Гра була скасована через те, що поле було визнано непридатним для проведення футбольного матчу.

Матч Динамо - Брюгге запланований на четвер, 18 лютого.