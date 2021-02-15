Шевчук виділив проблеми Шахтаря

Шахтар має великі проблеми у центрі захисту.

Про це розповів колишній захисник збірної України В'ячеслав Шевчук.

"На мій погляд, було складно грати і Динамо з Олімпіком, і Колосу з Шахтарем на цьому газоні. Ми бачимо, в яких кліматичних умовах живемо. У будь-якому випадку потрібно починати чемпіонат, цей матч був потрібен для Шахтаря. Що завадило Шахтарю перемогти? Хороша організація гри Колоса в обороні та схема 4-4-2. Команда була відмінно організована, добре виходила у швидкі атаки, а Шахтарю не вдалося створити велику кількість моментів, щоб виграти цей матч.

Я був присутній в Туреччині на зборах і кілька матчів бачив наживо. У Шахтаря зараз великі проблеми в центрі оборони. Практично всі гравці центральної осі в обороні виглядають непереконливо. Зараз більш-менш почав Вітао прогресувати. У парі з ним я бачу Матвієнка. Не знаю, що сталося з Корнієнком, він начебто відновився. Хотів би привітати з поверненням Ісмаїлі. Це дуже важливий гравець для Шахтаря. Я сподіваюся, що він швидко набере кондиції та вже буде грати. Але що стосується основної центральної пари в обороні, то для мене це Матвієнко і Вітао", - сказав Шевчук.