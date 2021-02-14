Шахтар втратив очки в матчі з Колосом у 14 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Колос приймав Шахтар у 14 турі української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
14 тур, 14 лютого
Колос - Шахтар 0:0 (0:0)
Стартові склади команд:
Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Чорономрець, Богданов (Мілько 77), Задоя, Хльобас (Данфа 46), Антюх (Ісаєнко 86), Оріховський (Костишин 54), Лисенко
Запасні: Кучерук, Новак, Золотов, Зозуля, Нгамба, Мілько, Мамаду, Костишин, Ісаєнко
Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов (Майкон 83), Вітао, Матвієнко (Соломон 82), Степаненко, Патрік (Сіпріано 77), Тайсон, Марлос, Коноплянка (Тете 60), Мораес (Фернандо 77)
Запасні: Пятов, Болбат, Сіпріано, Майкон, Тете, Бондар, АнтоніоЮ Соломон, Фернандо
Жовті картки: Петров(32), Антюх(44), Богданов(60), Чорноморець(64), Костишин(86), Кравченко(89)