 Шахтар втратив очки в матчі з Колосом у 14 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар втратив очки в матчі з Колосом у 14 турі УПЛ

Сьогодні 15:56 876 0
Поєдинок завершився з рахунком 0:0
Шахтар втратив очки в матчі з Колосом у 14 турі УПЛ
#Колос, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос приймав Шахтар у 14 турі української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
14 тур, 14 лютого

Колос - Шахтар 0:0 (0:0)

Стартові склади команд:

Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Чорономрець, Богданов (Мілько 77), Задоя, Хльобас (Данфа 46), Антюх (Ісаєнко 86), Оріховський (Костишин 54), Лисенко

Запасні: Кучерук, Новак, Золотов, Зозуля, Нгамба, Мілько, Мамаду, Костишин, Ісаєнко

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов (Майкон 83), Вітао, Матвієнко (Соломон 82), Степаненко, Патрік (Сіпріано 77), Тайсон, Марлос, Коноплянка (Тете 60), Мораес (Фернандо 77)

Запасні: Пятов, Болбат, Сіпріано, Майкон, Тете, Бондар, АнтоніоЮ Соломон, Фернандо

Жовті картки: Петров(32), Антюх(44), Богданов(60), Чорноморець(64), Костишин(86), Кравченко(89)

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