Цітаішвілі забив дебютний гол за полтавців

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух зіграв внічию з полтавською Ворсклою.

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга

14 тур, 14 лютого

Рух - Ворскла 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Климчук (пен), 1:1 - 52 Цітаішвілі

Рух: Олександр Бандура, Валерій Федорчук, Давід Зец, Юрій Климчук, Остап Притула (Ростислав Русин 73), Мар'ян Мисик, Данило Кондраков (Микола Кухаревич 26), Богдан Бойчук, Максим Білий, Юрій Копина, Роман Карасюк

Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Олів'є Тілль, Владислав Кулач (Дмитро Щербак 62), Руслан Степанюк (Луїзао 62), Сергій Яворський, Володимир Чеснаков, Георгій Цітаішвілі (Вадим Сапай 90), Давід Пуцлін, Ібрагім Кане, Пап-Альюне Ндіайе (Артем Челядін 71)

Попередження: Давід Зец 32, Максим Білий 56 - Пап-Альюне Ндіайє 62

Раніше, Шахтар втратив очки в матчі з Колосом у 14 турі УПЛ.