 Рух - Ворскла 1:1: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Рух - Ворскла 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 20:11 481 0
Цітаішвілі забив дебютний гол за полтавців
Рух - Ворскла 1:1. Огляд матчу
#Рух, #Ворскла

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух зіграв внічию з полтавською Ворсклою.

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга
14 тур, 14 лютого

Рух - Ворскла 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Климчук (пен), 1:1 - 52 Цітаішвілі

Рух: Олександр Бандура, Валерій Федорчук, Давід Зец, Юрій Климчук, Остап Притула (Ростислав Русин 73), Мар'ян Мисик, Данило Кондраков (Микола Кухаревич 26), Богдан Бойчук, Максим Білий, Юрій Копина, Роман Карасюк

Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Олів'є Тілль, Владислав Кулач (Дмитро Щербак 62), Руслан Степанюк (Луїзао 62), Сергій Яворський, Володимир Чеснаков, Георгій Цітаішвілі (Вадим Сапай 90), Давід Пуцлін, Ібрагім Кане, Пап-Альюне Ндіайе (Артем Челядін 71)

Попередження: Давід Зец 32, Максим Білий 56 - Пап-Альюне Ндіайє 62

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