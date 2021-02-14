Джерело - Чемпіон.
У матчі 14-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух зіграв внічию з полтавською Ворсклою.
Рух - Ворскла 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 Климчук (пен), 1:1 - 52 Цітаішвілі
Рух: Олександр Бандура, Валерій Федорчук, Давід Зец, Юрій Климчук, Остап Притула (Ростислав Русин 73), Мар'ян Мисик, Данило Кондраков (Микола Кухаревич 26), Богдан Бойчук, Максим Білий, Юрій Копина, Роман Карасюк
Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Олів'є Тілль, Владислав Кулач (Дмитро Щербак 62), Руслан Степанюк (Луїзао 62), Сергій Яворський, Володимир Чеснаков, Георгій Цітаішвілі (Вадим Сапай 90), Давід Пуцлін, Ібрагім Кане, Пап-Альюне Ндіайе (Артем Челядін 71)
Попередження: Давід Зец 32, Максим Білий 56 - Пап-Альюне Ндіайє 62
Раніше, Шахтар втратив очки в матчі з Колосом у 14 турі УПЛ.