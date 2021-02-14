Аталанта з Маліновським вирвала перемогу у Кальярі у 22 турі Серії А

Українець вийшов на заміну на 85-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

У 22-му турі італійської Серії А Кальярі приймав Аталанту, а Фіорентина завітала в гості до Сампдорії.

Аталанта наприкінці матчу з Кальярі забила переможний гол. Маліновський вийшов на заміну на 85-ій хвилині матчу, Коваленко всю гру провів на лаві запасних.

Сампдорія здолала Фіорентину - переможний гол забив Квальярелла.

Чемпіонат Італії - Серії А

22 тур, 14 лютого

Кальярі - Аталанта 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90 Муріель

Сампдорія - Фіорентина 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 31 Кейта, 1:1 - 37 Влахович, 2:1 - 71 Квальярелла

Раніше, Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження.