 Маріуполь - Олександрія 0:1: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь - Олександрія 0:1. Огляд матчу

Сьогодні 16:54 119 0
Сітало забив єдиний гол у матчі
Маріуполь - Олександрія 0:1. Огляд матчу
#Маріуполь, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру української Прем’єр-Ліги Маріуполь у Запоріжжі поступився Олександрії.

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга
14 тур, 14 лютого

Маріуполь - Олександрія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 39 Сітало

ФК Маріуполь: Олег Кудрик, Олексій Биков, Сергій Чоботенко, Максим Чех, Дмитро Топалов (Олексій Кащук 75), Дмитро Мишньов (Олександр Драмбаев 81), Олег Очеретько, Кирило Меліченко (Ігор Кирюханцев 46), В'ячеслав Танковскій, Андрій Кулаков (Данило Сікан 75), Петро Стасюк (Микита Петерман 81)

ФК Олександрія: Олег Білик, Кирило Ковалець, Валерій Лучкевич (Богдан Мишенко 88), Артем Сітало, Павло Пашаєв, Дмитро Шастал (Денис Мірошниченко 88), Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Роман Вантух, Валерій Бондаренко, Каспарс Дубра

Попередження: Ігор Кирюханцев 53, Олексій Биков 65, Сергій Чоботенко 73 - Артем Сітало 5

Раніше, Олександрія підписала Калюжного.

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