Останнім клубом гравця був львівський Рух

Джерело - ФК Олександрія.

23-річний український півзахисник Іван Калюжний підписав дворічний контракт з Олександрією.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Калюжний - вихованець харківського футболу, займався в юнацьких командах харківського Арсенала (до 2008-го року) і Металіста (з 2008-го по 2015-й роки).

У 2015-му році Калюжний перейшов у київське Динамо, але закріпитися у складі киян не зумів. З 2018-го по 2019-й роки захищав кольори Металіста 1925 на правах оренди, з 2019-го по 2020-й роки був в оренді у львівському Русі. У поточному сезоні Іван провів за Рух 4 матчі у всіх турнірах.

Орієнтовна вартість гравця оцінюється у €250 тисяч.

Нагадаємо, Маріуполь прийме Олександрію в Запоріжжі.