Олександрія переграла Маріуполь у 14 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 14-го туру української Прем’єр-Ліги Маріуполь у Запоріжжі поступився Олександрії.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.
Маріуполь - Олександрія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 39 Сітало
ФК Маріуполь: Олег Кудрик, Олексій Биков, Сергій Чоботенко, Максим Чех, Дмитро Топалов (Олексій Кащук 75), Дмитро Мишньов (Олександр Драмбаев 81), Олег Очеретько, Кирило Меліченко (Ігор Кирюханцев 46), В'ячеслав Танковскій, Андрій Кулаков (Данило Сікан 75), Петро Стасюк (Микита Петерман 81)
ФК Олександрія: Олег Білик, Кирило Ковалець, Валерій Лучкевич (Богдан Мишенко 88), Артем Сітало, Павло Пашаєв, Дмитро Шастал (Денис Мірошниченко 88), Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Роман Вантух, Валерій Бондаренко, Каспарс Дубра
Попередження: Ігор Кирюханцев 53, Олексій Биков 65, Сергій Чоботенко 73 - Артем Сітало 5
Раніше, Олександрія підписала Калюжного.