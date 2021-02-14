 Колос - Шахтар: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Коноплянка та Марлос в основі Шахтаря на матч з Колосом

Сьогодні 13:11 501 0
Поєдинок розпочнеться о 14:00
Коноплянка та Марлос в основі Шахтаря на матч з Колосом
#УПЛ, #Колос, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 14 турі Української Прем'єр-ліги зіграє в гостях проти ковалівського Колоса. 

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Чорономрець, Богданов, Задоя, Хльобас, Антюх, Оріховський, Лисенко

Запасні: Кучерук, Новак, Золотов, Зозуля, Нгамба, Мілько, Мамаду, Костишин, Ісаєнко

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Патрік, Тайсон, Марлос, Коноплянка, Мораес

Запасні: Пятов, Болбат, Сіпріано, Майкон, Тете, Бондар, АнтоніоЮ Соломон, Фернандо

Поєдинок розпочнеться о 14:00.

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