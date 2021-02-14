Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар у 14 турі Української Прем'єр-ліги зіграє в гостях проти ковалівського Колоса.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Чорономрець, Богданов, Задоя, Хльобас, Антюх, Оріховський, Лисенко
Запасні: Кучерук, Новак, Золотов, Зозуля, Нгамба, Мілько, Мамаду, Костишин, Ісаєнко
Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Патрік, Тайсон, Марлос, Коноплянка, Мораес
Запасні: Пятов, Болбат, Сіпріано, Майкон, Тете, Бондар, АнтоніоЮ Соломон, Фернандо
Поєдинок розпочнеться о 14:00.