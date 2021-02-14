Поєдинок розпочнеться о 14:00

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 14 турі Української Прем'єр-ліги зіграє в гостях проти ковалівського Колоса.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Чорономрець, Богданов, Задоя, Хльобас, Антюх, Оріховський, Лисенко

Запасні: Кучерук, Новак, Золотов, Зозуля, Нгамба, Мілько, Мамаду, Костишин, Ісаєнко

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Патрік, Тайсон, Марлос, Коноплянка, Мораес

Запасні: Пятов, Болбат, Сіпріано, Майкон, Тете, Бондар, АнтоніоЮ Соломон, Фернандо

Поєдинок розпочнеться о 14:00.