Колишній захисник Динамо Данило Сілва оголосив про початок співпраці з клубом в якості представника.

Про це бразилець повідомив у своєму Instagram.

"Хотів би подякувати президенту Ігорю Суркісу за все довіру, за надану роль представника клубу. Я зроблю все можливе, щоб внести свій внесок і допомогти клубу свого серця. Це був тиждень ностальгії і радості, коли я знову міг бути в клубі, який я люблю, і бачити українців, які такі працьовиті. Справжні воїни і патріоти", - написав Сілва.