 Кобін задоволений грою Мілевського | Футбол | Champion.com.ua
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Кобін задоволений грою Мілевського

Вчора 23:26 415 0
Василь Кобін прокоментував гру Артема Мілевського
Кобін задоволений грою Мілевського
#Кобін, #Мілевський

Джерело - pfclviv.com.

Головний тренер Миная Василь Кобін оцінив дебют Артема Мілевського.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Голів та асистів у дебютному офіційному матчі за Минай чекали від Артема Мілевського. Як оціните гру дебютанта? Якщо брати загалом, то мені сподобалося, як він діяв у штрафній зоні суперника. Він віддавав 3-4 хороші передачі на партнерів по команді, але, повторюся, не було завершення. Ці передачі проходили, але потрібно було витискати більше з моментів хлопцям, які на ці паси відкривалися. Артем провів дуже добру гру. За виключенням стартових хвилин, поки пристосовувався до поля. Після того вже і команда стала набагато краще виглядати. Загалом, від середини першого тайму і другий тайм, то Артем діяв на хорошому рівні", - розповів Кобін.

Нагадаємо, Минай з Мілевським поступився Львову в УПЛ.

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