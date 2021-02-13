Кобін задоволений грою Мілевського

Головний тренер Миная Василь Кобін оцінив дебют Артема Мілевського.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Голів та асистів у дебютному офіційному матчі за Минай чекали від Артема Мілевського. Як оціните гру дебютанта? Якщо брати загалом, то мені сподобалося, як він діяв у штрафній зоні суперника. Він віддавав 3-4 хороші передачі на партнерів по команді, але, повторюся, не було завершення. Ці передачі проходили, але потрібно було витискати більше з моментів хлопцям, які на ці паси відкривалися. Артем провів дуже добру гру. За виключенням стартових хвилин, поки пристосовувався до поля. Після того вже і команда стала набагато краще виглядати. Загалом, від середини першого тайму і другий тайм, то Артем діяв на хорошому рівні", - розповів Кобін.