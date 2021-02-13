Бєсєдін: Я дуже довго чекав цього часу

Нападник Динамо Артем Бесєдін задоволений своїм першим офіційним матчем після річної дискваліфікації.

Про це розповів сам футболіст.

"Які емоції...Я дуже довго чекав цього часу, довго готувався. Добре, що виграли. Хочу привітати всіх уболівальників з перемогою. Вся команда добре зіграла, є 3 очки. Мені потрібно було згадати, підійти до гри в оптимальних кондиціях. Ми всі добре підготувалися, я радий, що все вийшло. Звичайно, я бачу, де мені не вистачає. Ігрового часу, звичайно, не вистачає, але все повернеться.

У фізичному плані я себе добре почуваю. Поле? Дуже важко грати було, довелося витратити час, щоб звикнути", - сказав Бесєдін.