Мілевський: дуже радий повернутися в УПЛ

Український нападник Артем Мілевський очікував більшого від свого дебюту в УПЛ за Минай.

Про це розповів сам футболіст.

"Хороші емоції. Радий дуже повернутися, знову виступати в УПЛ. Звичайно, результат не такий, як ми очікували. Розбирали гру суперника, нам вказували, як вони будуть грати, але пропустили швидких два голи в контратаках. Потім відразу забили в другому таймі, зразок, все стало налагоджуватися, з'явилися підходи, моменти. Результат не дуже, готуємося до Олександрії. Хотілося б, щоб дебют вийшов краще.

Газон? Що про нього говорити? У мене взагалі перший раз таке на пам'яті, що УПЛ починається в середині лютого. Завжди було на початку березня. Умови так собі, на трієчку або два з плюсом. Але поле було однаковим і для Львова, і для Миная. Суперник за рахунок двох швидких голів дограв до перемоги.

Але у нас були моменти у другому таймі. Повинні були як мінімум не програвати.

Міг зіграти більше, відмінно себе відчував. Але не мені вирішувати, скільки мені відводиться часу на футбольному полі. Будемо сподіватися, що далі - більше, будемо набирати очки. Всі команди йдуть поруч, буде цікаво", - розповів Мілевський.